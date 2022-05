Es ist ein Thema, bei dem Landwirt und Unternehmer Franz Penz aus Edelschrott ganz hellhörig wird – "klimaneutraler" Fleischkonsum. Am kommenden Donnerstag, dem 2. Juni, berichtet er über dieses für ihn wichtige Thema auch in einer Reportage auf Servus TV. Titel des Beitrags, der um 21.10 Uhr ausgestrahlt wird: "Einmal Schnitzel bitte! Wo kommt unser Fleisch wirklich her?" Jenes von Penz kommt aus der Weststeiermark.