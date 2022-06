In luftigen Höhen fühlt sich der gebürtige Ligister Gastwirtssohn Marco Gangl offensichtlich wohl: Die weitere Karriereleiter führt den bekannten Koch, der unter anderem im Schlossbergrestaurant in Graz kulinarisch "umrührte", von den drei Sternen im Stockholmer "Frantzen" nun ins "Himmelreich". "Ich habe das Restaurant, das in einem 300 Jahre alten Ausgedingehof in der Nähe von Tulln in Niederösterreich liegt, gepachtet und werde es am 17. Juni eröffnen", verrät der 29-Jährige. "Ein Freund hat mich informiert, dass das Lokal frei geworden ist. Ich habe es mir angeschaut und es hat sich gut ergeben", meint Gangl.