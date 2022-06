"Es ist eine schöne Liebesgeschichte, die jetzt gerade nach der Pandemie und dem Social Distancing wieder Herzenswärme ins Leben bringt", schwärmt der gebürtige Krottendorfer Mario Reiner über den Musical-Welterfolg von Disneys "Die Schöne und das Biest". Diese Produktion bringt Reiner, Inhaber der Wiener Marketing- und Event-Agentur Allegria, heuer in der Sommerpause ab 29. Juni an die Oper nach Graz. "Die Besucher werden opulente Kostüme und eine schöne Musik in tollem Rahmen erleben, der Vorverkauf ist bereits angelaufen", so der 49-Jährige, der mit seiner Firma vor Corona bereits viele Events in die Landeshauptstadt gebracht hat. Drunter "Stomp", "Cats", "Die Rocky Horror Picture Show" oder "Mamma Mia".