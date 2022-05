In der Lipizzanerheimat

Die "Steirische Roas" macht am 4. Juni in Köflach Station

Zum ersten Mal macht die Brauchtumsveranstaltung "Steirische Roas" in der Lipizzanerheimat Station. Am 4. Juni gibt es von 9.30 bis 17 Uhr im Lipizzanergestüt Piber, am Dechantteich und weiteren Stationen ein reichhaltiges Programm.