"Man merkt, dass sich auch dieses kleine Kerlchen im Grünen wohlfühlt", sagt die grüne Gemeinderätin Brigitte Stromberger und deutet auf den Marienkäfer, der es sich ausgerechnet auf dem grünen Tuch des Tisches mitten am Parkplatz hinter dem Gemeindeamt Stallhofen bequem gemacht hat. Anlässlich ihrer Bodenschutz-Kampagne zeigen die Grünen derzeit in mehreren steirischen Gemeinden auf, wie die Lebensqualität in verbauten Ortszentren durch entsprechende Maßnahmen verbessert werden kann. In Stallhofen sieht Klubobfrau Sandra Krautwaschl großen Veränderungsbedarf, der Ortskern ist laut Krautwaschl "ein zubetonierter Ort, der deutlich schöner werden und auch im Sommer begehbar sein könnte". Sie meint damit die Parkfläche zwischen Gemeindeamt, Musikschule, dem Rüsthaus, der Feuerwehr und dem Bauhof.