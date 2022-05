Später Vormittag in der Billa-Filiale in Voitsberg. An der Wursttheke herrscht Hochbetrieb - Jausensemmerl gehen im Minutentakt über den Ladentisch. Doch schon bald müssen sich die Kunden nach Alternativen beim Jausenkauf umschauen. Denn wie der Konzern Rewe bestätigt, wird die Filiale in der Grazer Vorstadt geschlossen. "Wir arbeiten laufend an der Verbesserung unseres Filialnetzes", heißt es in einer Aussendung. "Bei allen Projekten orientieren wir uns an den Gegebenheiten vor Ort sowie den Bedürfnissen der Gemeinde. Nach eingehender Prüfung haben wir uns für die Schließung dieser Filiale entschlossen."