Dirndl, Lederhosen und der echte Oberkrainer-Sound sind nicht nur in unseren Breiten beliebt. Auch in Japan erfreut sich die Volksmusik samt dazugehöriger Bekleidungstradition großer Beliebtheit. Dass Japaner aber selbst in die Rolle der Volksmusikanten schlüpfen, wird im Land der aufgehenden Sonne zwar immer beliebter, bleibt aber dennoch exotisch. Aber genau diese Exotik ist es, die die "Tokio Spitzbuam" ausmacht.