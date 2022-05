Mit dem "Opernkarussell" kommt am Freitag, dem 13. Mai, ein Kultur-Event der ganz besonderen Art in die Weststeiermark: Im Bärnbacher Volkshaus wird die Künstlertruppe rund um Barbara Pöltl (Sopranistin) und Wolfgang Atzenhofer (Regisseur) ab 20 Uhr die Besuchermenge in ihren Bann ziehen - womit, das wählt der Zufall aus. 13 Mal wird am Glücksrad gedreht, das Repertoire der Karussell-Künstler reicht "von Mozart bis Wagner".