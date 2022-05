Es ist schon ein paar Jahre her, dass Natalie Holzner zum ersten Mal auf der Bühne stand. Elf Jahre alt war sie damals und schrieb im Rahmen der Weihnachtswunschaktion der Stadtgemeinde Voitsberg an den damaligen Bürgermeister und das "Christkinderl" Ernst Meixner, dass sie einmal auf einer richtigen Bühne auftreten und singen möchte. Der Wunsch ging in Erfüllung und dem ersten sehr unverbindlichen Auftritt folgten viele weitere. Aktuell arbeitet die weststeirische Sängerin an ihrem dritten Album, das spätestens Anfang September erscheinen soll.