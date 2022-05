Auch heuer gründeten die Schülerinnen und Schüler der HAK Voitsberg im Rahmen der Unterrichtsmethode "Junior Companies" wieder zwei eigene Unternehmen, kreierten echte Produkte und erzielten sogar schon die ersten Gewinne. Am Donnerstag, dem 5. Mai, präsentierten sie stolz ihre unternehmerischen Leistungen vor zwei Expertinnen der WKO und STVG in der Aula der Schule - während in den umliegenden Räumen die schriftliche Matura abgehalten wurde.