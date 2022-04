Immer wieder kommt es vor, dass man als Medienvertreter eingeladen wird, Jurymitglied zu sein. So schwer wie am Freitag im Arkadenhof des Schlosses Piber war das aber noch nie. Es galt Nisthilfen, Insektenhotels und Fledermaushäuschen in Hinblick auf Optik, Praktikabilität und Materialeinsatz zu prüfen. 120 Schüler aus verschiedenen Schulen des Bezirks haben an einem Wettbewerb - ausgerufen vom Umweltdachverband - teilgenommen und 29 ganz unterschiedliche Endprodukte mitgebracht, die von der sechsköpfigen Jury genau unter die Lupe genommen wurden.