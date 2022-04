Hier wird der Golfschläger für die Menschenrechte geschwungen

Der Verein "help4kids" ermöglicht Familien mit Kindern mit Behinderung kostenlosen Urlaub. In den letzten 15 Jahren konnten so insgesamt 141 steirischen Familien die Ferien versüßt werden. Am 11. Juni findet ein Charity-Golfturnier statt.