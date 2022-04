Gegen Ende des ersten Schulsemesters finden Bildungsmessen für gewöhnlich statt. Doch Corona hat uns in vielen Bereichen gelehrt, flexibel zu sein und uns auf neue Gegebenheiten einzustellen. So werden Interessierte am 6. und 7. Mai zur Bildungs- und Berufsinfomesse unter dem Titel "Im Galopp in die Zukunft" in die Sporthalle nach Voitsberg eingeladen.