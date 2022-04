Interview. Alexander Hechtl aus Ligist hat den Publikumspreis beim Grazer Kleinkunstvogel 2022 gewonnen. Der Kabarettist und Philosoph aus der Weststeiermark spricht mit uns über Lachen in der Krise, Unterhaltung zum Nachdenken und seine Zukunft.

Sie haben den Publikumspreis beim Kleinkunstvogel in Graz gewonnen. Was waren die ersten Eindrücke?

ALEXANDER HECHTL: Es war schön, Bestätigung zu bekommen, dass das funktioniert, was ich mir ausgedacht habe.