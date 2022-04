"Alle zwei Jahre werden Musikvereine eingeladen, um gemeinsam mit dem Opernorchester ein Schüler- und Familienkonzert in der Grazer Oper aufzuführen. Nach der Verschiebung durch die Pandemie wurde heuer die Glasfabriks- und Stadtkapelle Bärnbach ausgewählt", erzählt Wolfgang Jud, Direktor der Musikschule Bärnbach, wie es zum Projekt "Die dumme Augustine" kam. Angelehnt an das bekannte Kinderbuch von Otfried Preußler stehen die Zirkuswelt und ein Clown-Ehepaar im Mittelpunkt. Ergänzend zum Bärnbacher Ensemble werden Schüler und Schülerinnen der Musikschule Bärnbach und der Bläserklasse der Volksschulen Afling und Bärnbach an den Vorführungen teilnehmen. Eingefädelt wurde dieses melodiöse Teamwork von Kapellmeister Gregor Nabl, der Mitglied im Grazer Symphonischen Orchester und im Philharmonischen Orchester ist. "Uns geht es darum, die Jugendarbeit im Zuge dieser Kooperation zwischen Volks- Musikschule, Glasfabriks- und Stadtkapelle und Stadtgemeinde Bärnbach in den Vordergrund zu rücken", sagt Jud.