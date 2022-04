"Es war eine glückliche Fügung", erzählt Christine Lanz strahlend. Lanz ist Obfrau des in Bärnbach gegründeten Vereins "spectralART", dem mit Stand 20. April 122 Kunstinteressierte angehören. "Wir waren als Verein ja lange heimatlos, obwohl wir uns im ganzen Bezirk umgeschaut haben", erinnert sich die Obfrau. "Wir hätten alles genommen, auch zum Beispiel ein altes Bauernhaus. Wir wollten nur Platz, um etwa Workshops zu veranstalten." Mit diesem Anliegen ging der Verein über einen Artikel in der Kleinen Zeitung an die Öffentlichkeit - und binnen weniger Tage klingelte bei Lanz das Telefon. "Da hat mich die Besitzerin des ehemaligen Sandwirts in Köflach angerufen, wir könnten gerne das Erdgeschoss des Gebäudes mieten. Das ließen wir uns natürlich nicht entgehen."