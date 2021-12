Der gemeinnützige Verein "Präventionsteam Schultüte" mit Sitz in Mooskirchen kümmert sich um die mathematische Frühforderung. In speziellen Seminaren werden nicht nur Kinder vorbereitet, sondern auch Pädagoginnen und Pädagogen geschult.

Licht ins Dunkel hat dem Verein Schultüte im herbst einen Ausflug gesponsert © Verein Schultüte

Sechs Pädagoginnen sind das Herz des gemeinnützigen Vereines "Präventionsteam Schultüte" mit Sitz in Mooskirchen. Unter der Leitung von Obfrau Roswitha Hafen soll Kindern ein positiver Einstieg in die Schulzeit ermöglicht werden. Gleichzeitig sollen etwaige Schwierigkeiten in der Schule bereits im Keim erstickt werden. Umgesetzt wird das durch Präventionsmaßnahmen für Kindergarten- und Schulkinder, die einzeln oder auch in Gruppen angeboten werden. Zudem werden Vorträge und Seminare für Eltern und Pädagoginnen und Pädagogen aus Kindergarten, Vorschule und Volksschule angeboten. "Wir sind alle selbst Mütter, die selbst Kinder im Schulbetrieb haben oder hatten, was uns auch wichtig ist. Nur jammern über das Schulsystem ist keine Lösung, es geht darum, was wir dazu beitragen können, um es zu verbessern", betont Hafen.