Im Bezirk Voitsberg verlief der erste Öffnungstag nach dem vierten Lockdown relativ ruhig. Die Parkplätze vor den Einkaufszentren waren zwar stark frequentiert, in den Geschäften blieb der große Ansturm aber aus.

Der Ansturm am ersten Öffnungstag im WEZ blieb aus © Simone Rendl

Der Parkplatz vor dem WEZ in Bärnbach ist bis zum letzten Platz gefüllt, doch der Schein trügt. Im weststeirischen Einkaufszentrum ist es am ersten Öffnungstag nach dem vierten Lockdown ruhig, es herrscht eine entspannte Stimmung. Einige Familien tummeln sich auf dem großen Platz mitten im Zentrum, eine Mutter beobachtet ihre beiden Kinder, die gerade in den Wagons des kleinen Fahrgeschäfts neben der Rolltreppe Platz genommen haben.