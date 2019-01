Facebook

Die Mitternachtseinlage hatte es in sich © Raphael Ofner

Die Nervosität der Tanzpartnerinnen war regelrecht greifbar. Hastig wurden Kleider zurechtgezupft, Walzer-Schritte geübt und letzte offene Fragen mit der Tanzlehrerin geklärt. In wenigen Augenblicken sollte der Maturaball der HTL Voitsberg mit der Polonaise eröffnet werden. Der Festsaal Rosental war bis auf den letzten Platz gefüllt. „Für viele von uns ist das der erste Ballauftritt“, erklärte Anja Oswald sichtlich angespannt. Für die Maturanten selbst gab es keinen Grund zur Unruhe. „Die Burschen nehmen das locker“, meinte Klassensprecher Patrick Prodan schmunzelnd.

Und kurze Zeit später war klar: Alle Sorgen waren unbegründet. Denn die zehn Paare (Prodan selbst konnte wegen einer kürzlich durchgeführten Kreuzbandoperation nicht mitmachen) sorgten mit ihrem Eröffnungstanz für Begeisterung. Selbst die anspruchsvollen Hebefiguren zu Hits wie „Don’t stop me now“ von Queen oder „Skyfall“ von Adele gelangen mühelos. Bei der Generalprobe am frühen Abend hatte das noch anders ausgesehen: „Es gab bis zuletzt Schwierigkeiten. Einer Tänzerin ist sogar das Kleid gerissen“, so Prodan.