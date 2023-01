B70-Befürworter machen Dampf für die neue Trasse

Mit Video und Fotos. Am Zebrastreifen der Fußgängerampel in St. Johann übergaben B70-Anrainer am Dienstag (17. Jänner) 7501 Unterschriften von Befürwortern des Projekts "B70 Neu" an Verkehrsreferenten Anton Lang.