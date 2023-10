Im Schatten der großen Rochade im ÖVP-Regierungsteam gab es auch bei der SPÖ eine wichtige Personalentscheidung. Zwei Damen hatten bei den steirischen Sozialdemokraten um einen in Aussicht stehenden wählbaren Platz auf der roten Bundesliste zur EU-Wahl im Juni gekämpft: Am Ende hat sich Bundesrätin Elisabeth Grossmann gegen Landtagsabgeordnete Cornelia Schweiner durchgesetzt. Nach der Sitzung des Landesparteivorstands am Montagnachmittag gaben Landesparteiobmann Anton Lang und Landesgeschäftsführer Florian Seifter die Entscheidung des Parteigremiums bekannt, acht Personen hatten sich zuvor einem Hearing gestellt.