Die "B70 neu" ist eines der heftigst diskutierten Straßenbauprojekte der letzten Jahre in der Weststeiermark. Befürworter und Gegner haben jeweils Initiativen gegründet, die Debatten laufen durchwegs heftig, Argumente beider Lager sind mitunter durchaus schlüssig. Das Land Steiermark will nun eine Entscheidung herbeiführen, ein zweistufiges UVP-Verfahren geht heute in Graz ins Finale. Allerdings wieder unter Ausschluss der Medien.