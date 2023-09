Den Hergang kann Oberbrandinspektor und Einsatzleiter David Traumüller von der Freiwilligen Feierwehr Ligist schildern: "Auf der Südautobahn auf der Brücke kurz vor dem Herzogbergtunnel platzte der Reifen eines Sattelschleppers mit polnischem Kennzeichen." Die Folgen waren recht dramatisch. Der Reifenplatzer löste ein Feuer aus, der sich über die komplette Sattelzugmaschine ausbreitete und schließlich auch die Ladefläche erreichte, die mit OSP-Spanplatten beladen war.

83 Personen der Freiwilligen Feuerwehr sind im Einsatz © FF Ligist

"Der Fahrer konnte sich zum Glück in Sicherheit bringen, doch der Tank ging leck, 600 Liter Diesel rannen aus und gerieten in die Straßenabwasserkanalisation und von dort in ein Auffangbecken. Das sah spektakulär aus, weil weithin immer wieder Feuer aufloderte. Der Sachschaden ist sicher beträchtlich."

Brand aus!

Gegen 17.30 Uhr wurde Brand Aus! vermeldet, ingesamt dauern die Arbeiten der sechs Feuerwehren, die mit 16 fahrzeugen und 83 personen im Einsatz waren, aber mehrere Stunden. Die Komplettsperre führt dazu, dass bis 20 Uhr Autofahrer bei Mooskirchen von der Autobahn abgeleitet werden. Jene, die diese Stelle passiert haben, stecken in einem kilometerlangen Stau.

Teile der Fahrbahn bleiben bis Mittwoch in der Früh gesperrt © FF Ligist

Um etwa 18 Uhr wurde vermeldet, dass Pannenstreifen und 1. Spur noch bis Mittwoch in der Früh gesperrt bleiben müssen, auch die Einfahrt zum Herzogbergtunnel hat durch den Vorfall Schaden genommen, der Ölschadenszug aus Voitsberg ist am Einsatzort. Die Ursache für den Brand ist derzeit noch unklar.