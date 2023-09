Daniel ist gerade einmal drei Jahre alt, er hat aber schon jetzt so viel mehr durchmachen müssen, als sich viele überhaupt ausmalen können. Der Bub, der mit seinen Eltern in Krottendorf-Gaisfeld zu Hause ist, bekam bei einer Untersuchung in der Kinderonkologie die Diagnose Leukämie gestellt. Viele Untersuchungen, Behandlungen, Chemotherapien muss der Bub gemeinsam mit seinen Eltern durchstehen.