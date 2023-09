Zwischen Windeln und Wundern: Kerstin Hösele hat Babys im Fokus

Fotografin Kerstin Hösele hat sich auf Schwangerschafts- und Neugeborenenfotografie spezialisiert. In ihrem Studio in Rosental an der Kainach erlebt sie viele emotionale Momente und knipst wertvolle Erinnerungen.