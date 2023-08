Wie von Meteorologen bereits prognostiziert wurde, zogen am Dienstagnachmittag wieder dunkle Wolken über dem Bezirk Voitsberg auf, die zum Teil sehr starke Regenfälle mit sich brachten. Kurz nach 15.30 Uhr mussten die ersten Feuerwehren zu Unwettereinsätzen ausrücken. Unter anderem wurde die Freiwillige Feuerwehr nach Tregist in die Zangtalerstraße gerufen. Dort geriet jener Hang, der bereits Anfang August nach schweren Niederschlägen ins Rutschen gekommen war, erneut in Bewegung. In der Folge war ein Haus im unteren Bereich der Hangrutschung in Gefahr.