Es war eine Entscheidung, die Tanja Uhl nicht leicht gefallen ist. Die langjährige Pächterin des Stadtcafés in Voitsberg will sich aus der Gastronomie zurückziehen, um mehr Zeit für ihre Familie zu haben. Sorgen über einen weiteren Leerstand in der Innenstadt muss sich aber niemand machen. "Wir wollen einen Leerstand unbedingt vermeiden und gerne direkt an einen Nachfolger übergeben. Wenn bis Jahresende kein Pächter gefunden wird, kann es auch sein, dass ich vorübergehend weitermache", sagt Uhl.