Auf hunderte Gäste aus der gesamten Steiermark und darüber hinaus freut man sich an diesem Wochenende beim Restaurant Wiednermichl in Krottendorf bei Ligist (Gemeinde Krottendorf-Gaisfeld). Denn zum fünften Geburtstag der Veranstaltung "Metal & Tattoo" laden Diandra und Ronald Hohl zum viertägigen Festival. "Es macht uns persönlich einfach Spaß und wir wollen die Region beleben, weil es sonst hauptsächlich Schlagerkonzerte und Zeltfeste gibt", so der Gastronom. "Und natürlich ist das auch eine persönliche Leidenschaft von uns", fügt Ronald Hohl hinzu.