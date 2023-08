Die Aufregung steigt im Lager der Rotarier aus der Weststeiermark. Am Mittwoch, 16, August, ist es so weit: Thomas Jaklitsch, Michael Jaklitsch, Andreas Jaklitsch (alle Rotary Club Voitsberg-Köflach) und Reinhard Wendler (Rotary Club Graz) starten beim Radsportevent "Extreme Race Around Austria" und dem Ziel, Österreich mit dem Rennrad zu umrunden.