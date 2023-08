Kurz nach Mitternacht geriet am Montag in Krottendorf eine Thujenhecke in Brand. "Die Situation war ziemlich kritisch, weil sich ein Gebäude in der Nähe befand. Wir waren aufgrund des Feuerwehrfests sowieso beim Rüsthaus und deshalb in zwei Minuten am Einsatzort", sagt Kommandant Gernot Marhold. Das stellte sich als großes Glück heraus: Die Feuerwehr konnte rechtzeitig eingreifen und die Flammen griffen nicht auf das Haus über.