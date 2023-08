"Ganz Bärnbach ist praktisch unter Wasser. Das Kanalnetz macht zu, die Keller stehen reihenweise unter Wasser." Was Abschnittsbrandinspektor Bernhard Haller da schildert, ist nur die Kurzversion des Dauereinsatzes seiner Mannschaft seit den frühen Morgenstunden. Vier Wägen, 21 Feuerwehrleute und bis acht Uhr in der Früh bereits der zwölfte ausgepumpte Keller. Die Freiwillige Feuerwehr Bärnbach arbeitet am Freitag, 4. August, im Laufschritt gegen die Wassermassen.