Die Theatergruppe Pack spielte heuer das Stück "Eine Kirche ohne Orgel", am Mittwoch, dem 2. August gibt es wegen des großen Erfolges eine Zusatzvorstellung. Während es im Stück amüsant her geht, hat man in der Pfarre Köflach derzeit weniger zu lachen. Denn dort sind die Orgel, die Kirchenglocken und die Telefonanlage derzeit tatsächlich außer Gefecht. Und das, obwohl das Geläut erst in der vergangenen Woche nach länger anhaltenden Problemen repariert werden konnte.