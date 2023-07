Kürzlich gab es in Krottendorf-Gaisfeld einen Grund zum Feiern: Die Firma Werner Jost feierte ihr 60-jähriges Bestehen. Einst gründete Großvater Johann den Malerbetrieb in Ligist. Seit 1998 führt Werner Jost das Unternehmen, mit Tochter Barbara und Sohn Werner junior arbeitet nun bereits die vierte Generation tatkräftig mit. Neben dem Stammsitz in Ligist wurde 2004 die Betriebsstätte in Krottendorf errichtet, wo sämtliche Leistungen rund um das Auto angeboten werden.