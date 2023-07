Unschöne Szenen spielten sich am Sonntagabend gegen 21.40 Uhr in Voitsberg ab. Ein 54-jähriger Mann aus dem Bezirk Voitsberg bedrohte ein Ehepaar mit einer Langwaffe. Er forderte von den beiden Mietern Geld für ausstehende Mietzahlungen sowie die Herausgabe der Wohnungsschlüssel. Der 54-Jährige konnte von den einschreitenden Beamten der Polizeiinspektion Voitsberg an seiner Wohnadresse angetroffen werden. Verletzt wurde bei dem Vorfall glücklicherweise niemand.

Festnahme und Waffenverbot

Die Beamten sprachen gegen den Mann die vorläufige Festnahme sowie ein Waffenverbot aus und brachten ihn auf die Polizeiinspektion. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei der verwendeten Langwaffe um ein ungeladenes Luftdruckgewehr. Diese wurde sichergestellt.



Der 54-Jährige war nicht geständig. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Graz ordnete diese die Anzeige auf freiem Fuß an.