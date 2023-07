Zahlreiche Gewerbetreibende aus der Innenstadt von Voitsberg folgten der Einladung in die Regionalstelle Voitsberg der Wirtschaftskammer, um dort Maßnahmen zur Belebung und zur Neugestaltung des Stadtzentrums auszuarbeiten. Gegliedert wurde die Ideenfindung in drei verschiedene Themenfelder: Verkehr und Parken, Veranstaltungen sowie Geschäftsflächen. In all diesen Bereichen machten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Gedanken und entwickelten konkrete Ideen, die aus Sicht der Gewerbetreibenden zum Teil sofort, zum Teil mittel- und langfristig am Hauptplatz berücksichtigt und umgesetzt werden müssen.