Darum sorgt die Wahl des Landesfeuerwehrkommandos im Vorfeld für Unruhe

Rund 3000 Feuerwehrmänner und -frauen werden am 23. und 24. Juni beim Landesfeuerwehrbewerb in Köflach an den Start gehen. Dort findet auch die Neuwahl des Landesfeuerkommandos statt, die im Vorfeld für Spannungen sorgt.