Zwei Blasmusikkapellen, 444 Musikerinnen und Musiker, 15 Stabführer, 19 Marketenderinnen und eine Fahne, der Ort in eine Klangwolke gehüllt, – das war das Bezirksmusikertreffen am Samstag in St. Martin am Wöllmißberg. Anlass war das 150-Jahr-Jubiläum der örtlichen Blasmusikkapelle, die somit die älteste im Bezirk Voitsberg ist.

Beim Einmarsch zum Festakt am Dorfplatz wurden die Blaskapellen von den zahlreichen Besuchern mit viel Applaus bedacht, besonders begrüßt wurde die Blasmusikkapelle von St. Martin am Grimming.

Musikvereins-Obmann Markus Troger und Kapellmeister Robert Raudner bedankten sich bei den Gastkapellen mit Erinnerungsgeschenken. Die Moderation oblag Horst Gspurning.