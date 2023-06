Bigband lädt zum beschwingten Konzert für den guten Zweck

Der Rotary-Club Voitsberg-Köflach und die Bigband Köflach laden am Sonntag, dem 18. Juni, zur Charity-Gala samt Konzert auf die Burg Obervoitsberg. Unter dem Motto "A night like this" werden Spenden für bedürftige Familien gesammelt.