Pfarre und Gemeinde sagen die große Fronleichnamsprozession ab

Die Fronleichnamsprozession in Mooskirchen wurde wegen der tragischen Bluttat in der vergangenen Woche kurzfristig abgesagt. Keine neuen Erkenntnisse zutage brachte die Obduktion. Laut Familie habe es am Tattag keinen Streit als Auslöser gegeben.