Der Unfall ereignete sich laut Polizei auf einer Gemeindestraße in Edelschrott im Bezirk Voitsberg: Dort war am Sonntag gegen fünf Uhr früh ein 24-Jähriger mit einem "nicht zum Verkehr zugelassenen Motorrad" unterwegs - am Sozius seine 22-jährige Freundin. "Das Paar kam aus bisher ungeklärter Ursache mit dem Motorrad von der Fahrbahn ab. Beide stürzten vom Motorrad und kamen zu Sturz. Dabei verletzten sie sich beide schwer", meldet die Exekutive am Sonntag. Wie das Rote Kreuz ergänzt, habe sich um eine Motocrossmaschine gehandelt - und dass die beiden Verletzten in einem Waldstück "rund 60 Meter voneinander entfernt lagen", weil die Freundin offenbar noch versucht hatte, Hilfe zu holen. Ersten Informationen nach dürfte die beiden zuvor gegen einen Baum geprallt sein.

Der schwer verletzte 24-Jährige wurde letztlich mit dem Hubschrauber in die Universitätsklinik Graz gebracht. Die ebenfalls schwer verletzte 22-Jährige wurde vom Roten Kreuz in das Unfallkrankenhaus Graz gebracht.