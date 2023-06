Kurz vor 11 Uhr ist der Notruf bei der Polizei eingegangen: In einem Zweifamilienhaus in Fluttendorf (Mooskirchen) sollen mehrere Schüsse gefallen sein. Mehrere Personen flüchteten in den Keller des Hauses – eine Person erlitt tödliche Verletzungen. Ein 89-jähriger Mann soll einen jüngeren Mann erschossen haben. Es dürfte sich um den Schwiegersohn der Lebensgefährtin des mutmaßlichen Täters handeln. Am Nachmittag stießen die Einsatzkräfte in das Gebäude vor. Dort fanden sie zwei Tote. Es dürfte sich um den mutmaßlichen Täter sowie sein Opfer handeln. Der Täter soll sich in der Jägerschaft engagiert haben.

Mehrere Personen aus Keller gerettet

Zuvor konnten Cobra-Beamte bereits vier bis fünf Personen aus dem Keller retten und in Sicherheit bringen. Außer dem mutmaßlichen Täter und dem Opfer befand sich niemand mehr in dem Haus, wie Polizeisprecher Fritz Grundnig bestätigte. Mittlerweile wurde der Einsatz abgeschlossen. Die Polizei beginnt mit den Ermittlungen zum Tathergang und der Spurensicherung. Sämtliche Sperren werden nach und nach aufgehoben. Die unmittelbare Umgebung bleibt vorerst gesperrt.

Die Polizei hat den Bereich großräumig abgesperrt © Robert Cescutti

Das Zweifamilienhaus befindet sich in einer von Äckern umgebenen Siedlung in der Nähe des Betriebs Geflügel Draxler. Das Motiv der Tat ist aktuell noch nicht klar.

Zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort

Zahlreiche Polizeistreifen hatten das Objekt bis zum Einsatzende umstellt. Neben dem Einsatzkommando Cobra war auch eine Verhandlungsgruppe vor Ort im Einsatz. "Der Bereich um das Haus wurde großräumig abgesperrt", schildert Grundnig. Auch die Rettung sowie ein Polizeihubschrauber, der mittlerweile wieder abgerückt ist, waren vor Ort. Eine Drohne überwachte das Einsatzgebiet.

Das Zweifamilienhaus befindet sich im Bereich des großen Baums in der Nähe des Betriebs Geflügel Draxler © Rainer Brinskelle

Auch Mooskirchens Bürgermeister Engelbert Huber machte sich von der Lage vor Ort ein Bild. Er wurde auf den Großeinsatz aufmerksam und übergab den Einsatzkräften sämtliche Pläne der Gemeinde über den Standort. "Wenn man hört, dass so etwas passiert, ist es natürlich erschütternd", so der Ortschef.