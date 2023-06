Kurz vor 11 Uhr ist der Notruf bei der Polizei eingegangen: In einem Zweifamilienhaus in Fluttendorf (Mooskirchen) sollen mehrere Schüsse gefallen sein. Mehrere Personen flüchteten in den Keller des Hauses – eine Person erlitt tödliche Verletzungen. Ein 90-jähriger Mann soll einen jüngeren Mann erschossen haben. Entgegen erster Informationen dürften die beiden Personen nicht verwandt sein.

Mehrere Personen aus Keller gerettet

Inzwischen konnten Cobra-Beamte vier bis fünf Personen aus dem Keller retten und in Sicherheit bringen. "Es dürfte sich außer dem mutmaßlichen Täter und dem Opfer keiner mehr im Haus befinden", sagt Polizeisprecher Fritz Grundnig. Er ist vor Ort. Demnächst wird es zum Zugriff der Cobra kommen. Weil die Situation in dem Zweifamilienhaus weiterhin unklar ist – auch über den Zustand des tatverdächtigen Mannes ist bis dato nichts bekannt –, hat die Exekutive die Umgebung großräumig abgesperrt.

Die Polizei hat den Bereich großräumig abgesperrt © Robert Cescutti

Nach derzeitigem Kenntnisstand, so die Polizei, gibt es "zum Glück" keine weiteren Verletzten. Das Zweifamilienhaus befindet sich in der Nähe des Betriebs Geflügel Draxler. Der mutmaßliche Täter soll sich in der Jägerschaft engagiert haben.

Die Hintergründe und die genauen Umstände sind aktuell noch nicht klar. Zahlreiche Polizeistreifen haben das Objekt jedoch umstellt. Neben dem Einsatzkommando Cobra ist auch eine Verhandlungsgruppe vor Ort im Einsatz. "Der Bereich um das Haus wurde großräumig abgesperrt", schildert Grundnig. Auch die Rettung sowie ein Polizeihubschrauber sind vor Ort.

Das Zweifamilienhaus befindet sich im Bereich des großen Baums in der Nähe des Betriebs Geflügel Draxler © Rainer Brinskelle

Auch Mooskirchens Bürgermeister Engelbert Huber ist vor Ort. Er wurde auf den Großeinsatz aufmerksam und übergab den Einsatzkräften sämtliche Pläne der Gemeinde über den Standort. "Wenn man hört, dass so etwas passiert, ist es natürlich erschütternd", so der Ortschef. Eine Drohne überwacht das Einsatzgebiet.

Weitere Infos folgen.