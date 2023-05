Am Mittwoch gegen 13 Uhr führten ein 78-Jähriger und sein 55-jähriger Sohn, beide aus dem Bezirk Voitsberg, im eigenen Wald in Maria Lankowitz Forstarbeiten durch. Nach der Fällung und Entastung einer rund 15 Meter langen Fichte wollten sie mit einer am Traktor angebrachten Seilwinde den Baumstamm auf eine Forststraße ziehen. Dabei beschleunigte der Baumstamm und prallte gegen den am Forstweg abgestellten Traktor, sodass dieser durch die Wucht des Anpralls umgerissen wurde.

Vater und Sohn wurden unter dem Traktor eingeklemmt und erlitten lebensgefährliche Verletzungen. Sie wurden während der Rettung durch die Feuerwehren der Stadtgemeinde Köflach und der Gemeinde Salla von einem Notarztteam medizinisch versorgt.

Beide wurden mittels Rettungshubschrauber Christophorus 12 weggeflogen – der 55-Jährige in das LKH Graz, der 78-Jährige in das UKH Graz.