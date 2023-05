Zu einem dramatischen Rettungseinsatz kam es am Mittwochnachmittag in Salla (Bezirk Voitsberg). Bei Forstarbeiten in einem Wald nahe der Gaberlstraße (B 77) stürzte ein Traktor um, ein 55-jähriger Weststeirer und sein 78 Jahre alter Vater wurden unter der Maschine eingeklemmt und erlitten lebensgefährliche Verletzungen.

Laut Polizei wollten die beiden Männer gegen 13 Uhr mit dem Traktor eine 15 Meter lange Fichte abtransportieren, die sie zuvor in ihrem eigenen Wald gefällt und entastet hatten. Der Traktor mit angehängter Seilwinde war dabei auf einem Forstweg abgestellt. Plötzlich beschleunigte der Baumstamm auf dem abschüssigen Gelände und prallte gegen den Traktor, dieser stürzte durch die Wucht des Anpralles um. Die beiden Männer gerieten unter die tonnenschwere Maschine und wurden eingeklemmt.

Notruf selbst abgesetzt

Irgendwie schaffte es der 55-Jährige aber sich zu befreien, er konnte mit seinem Handy einen Notruf absetzen und gab den Einsatzkräften auch eine gute Wegbeschreibung durch. Der Unfallort lag rund einen Kilometer von der B77 entfernt und war nur durch eine Forststraße zu erreichen.

Der Unfallort war nur über eine schmale Forststraße zu erreichen © Rotes Kreuz Voitsberg/Dreier

Als einer der ersten erreichte Marcel Dreier den Unglücksort. Er ist sowohl Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Salla als auch "First Responder" beim Roten Kreuz. "Wir übernahmen sofort die Erstversorgung der Verletzten und übergaben sie an das Notarztteam", schildert er. Der 55-jährige Sohn wurde mit der Schaufeltrage gerettet, anschließend wurde er am Seil des Rettungshubschraubers C12 aus dem Wald geflogen. Davor musste der Mann noch in künstlichen Tiefschlaf versetzt werden, berichtet das Rote Kreuz. Der Mann kam auf die Grazer Uniklinik.

Der noch unter dem Traktor eingeklemmte Vater wurde von Kräften der Feuerwehren Salla und Köflach gerettet und mit einem weiteren Hubschrauber ins UKH Graz geflogen. Auch seine Verletzungen sind laut Polizei lebensbedrohlich.