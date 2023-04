Der Frühlingsstart für Wiesen-Salbei, Wiesenmargerite & Co ist gelungen. Die von Umweltlandesrätin Ursula Lackner gemeinsam mit dem Verein Blühen & Summen initiierte Erfolgsgeschichte "Aktion Wildblumen" verzeichnet heuer eine Rekordteilnahme. Mit Einzug des Frühlings startet alljährlich die Verteilung der Jungpflanzen. Gemeinden, die teilnehmen, erhalten ein Kontingent an heimischen Wildblumen - 202 waren es in der Steiermark, 13 allein in Voitsberg.