Die Erinnerungen an das letzte große Hochwasser im Jahr 2012 in Rosental an der Kainach haben sich eingebrannt. Bis zu einem Meter hoch stand das Wasser binnen kürzester Zeit, nachdem es extrem stark geregnet hatte. In der Folge war der Damm beim sogenannten Herunterbecken übergelaufen. "Die Reihenhäuser von 20 Familien wurden überflutet, die Möbel sind kaputt. In der Tiefgarage beim Mehrzweckgebäude standen sechs Autos unter Wasser", schilderte damals Einsatzleiter Franz Sommer, Kommandant der FF Rosental. Auch die B 70, der Parkplatz der Einkaufswelt Rosental sowie der Bereich vor dem Gemeindeamt standen unter Wasser. Eine Situation, die man in Rosental nicht noch einmal erleben möchte.