Der Schock sitzt noch tief, auch wenn das Glück letztlich auf seiner Seite war. Ein 19-jähriger Austräger der Kleinen Zeitung war am Dienstag (18.4.) in den Morgenstunden in einem Waldstück nahe dem Gasthof Grabenmühle auf dem Weg nach Gößnitz. "Ich hab grad einmal die Zeitungen in Graden ausgetragen, da ist mir plötzlich ein Reh vors Auto gesprungen. Ich musste eine Vollbremsung machen, hab nach rechts gelenkt. Da war eine Einkehrung, ich wurde weggeschleudert." Der Pkw des jungen Mannes kam schließlich auf dem Dach zum Liegen.

Die Freiwillige Feuerwehr Maria Lankowitz wurde gegen vier Uhr in der Früh nach Hochgößnitz an den Einsatzort gerufen. "Der Lenker konnte sich selbst befreien, war auch ansprechbar, ehe er vom Roten Kreuz versorgt und abtransportiert wurde", schildert Harald Sorger, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Maria Lankowitz.

Das Auto überschlug sich mehrmals © FF Maria Lankowitz

An Nachmittag war der Mann schon wieder zu Hause. "Ich habe Schnittwunden an den Händen und ein paar Prellungen am Rücken. Nur das Auto hat leider einen Totalschaden." Fürs Erste ist jetzt aber sowieso einmal Schluss mit Zeitungsaustragen - "ein paar Tage soll ich mich schonen".