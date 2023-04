In der Nacht auf Ostermontag verwüsteten Unbekannte den Bereich um das Rüsthaus in Maria Lankowitz, in derselben Nacht wurde die Wippe auf dem Spielplatz Mitschweg in Köflach zersägt. Doch damit nicht genug. In den letzten Tagen traten auch in Voitsberg, Rosental und Bärnbach Fälle von Vandalismus oder Diebstahl auf.