Zu einem außergewöhnlichen Einsatz wurden die Freiwilligen Feuerwehren Maria Lankowitz und Ligist am Donnerstag, dem 6. April, gerufen. Gegen 17.45 Uhr war auf der Kirchbergstraße in Maria Lankowitz aus bislang unbekannter Ursache umgestürzt. Das Baufahrzeug dürfe in einer Kurve vom Anhänger gefallen sein und wurde dabei schwer beschädigt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Mit Hebekissen und Kran geborgen

Um die tonnenschwere Baumaschine zu bergen, musste die FF Ligist mit dem SRF samt Kran nachalarmiert werden. Nach Sicherung der Baumaschine mithilfe des Seilzugs wurde die Maschine mit Hebekissen angehoben. Im Anschluss wurden Schlingen am Überrollbügel der Fahrerkabine angebracht und die Straßenwalze mit dem Kran aufgestellt.

Da die Maschine nicht mehr in Betrieb genommen werden konnte, wurde sie mithilfe eines zweiten Fahrzeugkrans auf den Transporthänger gehoben.