Der riesengroße Kräutergarten hat es ihr als kleines Mädchen angetan. Er gehörte der Hebamme, die in Pack umtriebig war. Alexandra Fuchsbichler wuchs in dem kleinen Dorf auf, spielte oft in dem Garten, lernte von der Hebamme, was für Heilkräfte in Pflanzen und Kräutern stecken. Schnell war klar, dass sie Apothekerin werden wollte. Jetzt ist die 58-Jährige die neue Präsidentin der steirischen Apothekerkammer.